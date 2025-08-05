Kepez Belediyesi\'nden Yaşam Destek Hizmeti

Kepez Belediyesi, yaşamını yalnız sürdüren ve yürüme zorluğu yaşayan kadının evini baştan aşağıya temizledi.

Kepez Belediyesi Evde Sağlık ve Temizlik ekipleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, yaşamını tek başına sürdüren ve yürüme güçlüğü çeken 50 yaşındaki Ş.Ö.'ye temizlik hizmeti desteği verdi. Varsak Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ercan Alkan'ın talebi üzerine, Ş.Ö.'nün evine giden belediye ekipleri, evin her köşesini özenle temizledi. Banyodan tuvalete kadar detaylı temizlik yapılırken, mutfak dolapları silindi, yaşam alanı hijyenik ve tertemiz bir hale getirildi.

Evini pırıl pırıl yapan belediye ekiplerine teşekkür eden Ş.Ö. "Allah razı olsun. Hepinizin emeğine sağlık" dedi.

Belediye hizmetlerinin sadece yol yapmak ya da park yapmaktan ibaret olmadığını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, yalnızca fiziki ihtiyaçlara değil, kalplere de dokunuyoruz. Her zaman Kepez halkının yanı başındayız" diye konuştu. - ANTALYA