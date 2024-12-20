Kepez Belediyesi\'ne \'Erişilebilirlik Belgesi\'

Yerel

Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle Kepez Belediyesi'nin Şefkat ve Huzurevi'ne 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bu önemli belgeyi Antalya Valisi Hulusi Şahin'in elinden aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü tarafından engelli ve yaşlı bireylerin kurumlara rahat, bağımsız ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimler sonucunda, Kepez Belediyesi "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı. Antalya İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu 21.11.2024 tarihinde incelemelerde bulunduğu Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi'nin, 26 Kasım 2024 tarihli komisyon toplantısında alınan kararla erişilebilir olduğunu belirledi. Komisyon raporuna göre; Antalya, 18 adet Açık Alan Belgesi ile Türkiye'nin en fazla erişilebilir açık alanına sahip il oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, erişilebilirlik çalışmalarında başarı gösteren kurum ve kuruluşlara belgeleri takdim edildi. Törene katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Şefkat ve Huzurevi'nin 'Erişilebilirlik Belgesi'ni, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in elinden aldı. Başkan Kocagöz, Kepez Belediyesi olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA