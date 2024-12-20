Kepez Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik Belgesi' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kepez Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik Belgesi'

Kepez Belediyesi\'ne \'Erişilebilirlik Belgesi\'

Kepez Belediyesi, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırma çalışmaları nedeniyle Şefkat ve Huzurevi'ne 'Erişilebilirlik Belgesi' aldı. Belge, Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e verildi.

20.12.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle Kepez Belediyesi'nin Şefkat ve Huzurevi'ne 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bu önemli belgeyi Antalya Valisi Hulusi Şahin'in elinden aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü tarafından engelli ve yaşlı bireylerin kurumlara rahat, bağımsız ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimler sonucunda, Kepez Belediyesi "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı. Antalya İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu 21.11.2024 tarihinde incelemelerde bulunduğu Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi'nin, 26 Kasım 2024 tarihli komisyon toplantısında alınan kararla erişilebilir olduğunu belirledi. Komisyon raporuna göre; Antalya, 18 adet Açık Alan Belgesi ile Türkiye'nin en fazla erişilebilir açık alanına sahip il oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, erişilebilirlik çalışmalarında başarı gösteren kurum ve kuruluşlara belgeleri takdim edildi. Törene katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Şefkat ve Huzurevi'nin 'Erişilebilirlik Belgesi'ni, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in elinden aldı. Başkan Kocagöz, Kepez Belediyesi olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Yerel Yönetim, Mesut Kocagöz, Hulusi Şahin, antalya, Sağlık, Yerel, Yaşam, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik Belgesi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:59:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik Belgesi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.