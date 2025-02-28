Kepez Belediyesi, Ramazan Pidesini Uygun Fiyatla Sunacak - Son Dakika
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Kepez Belediyesi, Ramazan Pidesini Uygun Fiyatla Sunacak

Kepez Belediyesi, Ramazan Pidesini Uygun Fiyatla Sunacak

Kepez Belediyesi, Ramazan ayında 250 gramlık Ramazan pidesini 12,5 TL'den vatandaşlara sunacak. Ayrıca, 200 gram ekmek fiyatı da 9 TL olarak belirlendi.

28.02.2025 15:55  Güncelleme: 16:00
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Kepez Belediyesi, dar gelirli vatandaşların bütçesini düşünerek Ramazan ayında Antalya'daki fırınlarda 20 TL'ye satılacak olan 250 gramlık Ramazan pidesini, Kepez Vakfı aracılığıyla 12,5 TL'den vatandaşlara sunacak.

Kepez Belediyesi, Ramazan ayında uygun fiyatlı ekmek ve pide temini sağlayarak vatandaşların sofralarına destek olacak. Kepez Belediyesi'nin iştiraki olan Kepez Vakfı, 68 mahallede hizmet veren 130 ekmek büfesiyle Ramazan ayı boyunca halka piyasa değerlerinin altında pide ve ekmek satışı yapacak. Bu kapsamda, Antalya'daki fırınlarda 20 TL'ye satılacak 250 gramlık Ramazan pidesi, Kepez Vakfı büfelerinde aynı gramajda 12,5 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca, 200 gram ekmek, Ramazan ayı boyunca 9 TL'den satılacak.

Kepez'de pide 12.5 TL, ekmek 9 TL

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 11 ayın sultanı Ramazan ayının bereketiyle geldiğini belirterek, bu mübarek ayda sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesini her vatandaşın alabilmesi için 12.5 TL'den satışa sunulacağını açıkladı. Kocagöz, "Kepez Vakfımızın 68 mahallesinde bulunan ekmek büfelerinde 200 gram ekmeği 10 TL'den satıyorduk. Ramazan boyunca belediye büfelerimizde ekmek fiyatını 9 TL'ye düşürüyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi, Ramazan Pidesini Uygun Fiyatla Sunacak - Son Dakika

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