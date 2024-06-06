Kepez Belediyesi Sünnet Kayıtlarını Başlattı - Son Dakika
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Yerel

Kepez Belediyesi Sünnet Kayıtlarını Başlattı

Kepez Belediyesi, çocukların sünnet kayıtlarının başladığını duyurdu. Aileler, Belediye Sağlık Merkezi'ne başvurarak kayıt yaptırabilecekler. Son başvuru tarihi ise 30 Haziran.

06.06.2024 10:05
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Kepez Belediyesi, sünnet kayıtlarının başladığını duyurdu. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileler, Belediye Sağlık Merkezi'ne başvurarak kayıt yaptırabilecekler. Kayıtlar için son tarih 30 Haziran olarak belirlendi.

Kepez'de sünnet heyecanı yaşanıyor. Kepez Belediyesi'nin çocuklara sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sunduğu, ailelerinde güven içinde başvurduğu sünnet etkinliğinin kayıtları başladı. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileler, Belediye Sağlık Merkezi'ne başvurarak kayıt yaptırabilecekler. Sünnet işlemleri hakkında Belediye Sağlık Merkezi'nin 0242-338 11 22 numaralı telefonlarından da gerekli bilgilere ulaşabilecekler. Kepez Belediyesi, sünnet tarihini ve saatini ailelere önceden bildirecek. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ailelerin, çocuklarının nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Belediye Sağlık Merkezi'ne bizzat başvurmaları gerekiyor. Sünnet etkinliğine Kepez'de ikamet eden 6 yaş ve üstü çocuklar kabul ediliyor. Kepez Belediyesi, kayıtlar için son tarihin 30 Haziran olarak belirlendiğini açıkladı.

Belediye yetkilileri, sünnet operasyonlarının Belediye Sağlık Merkezi'nde, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi Sünnet Kayıtlarını Başlattı - Son Dakika

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