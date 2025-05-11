Kepez'de Anneler Günü Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Kepez'de Anneler Günü Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kepez\'de Anneler Günü Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta düzenlediği Anneler Günü etkinliği, annelerin çeşitli oyunlarla katıldığı eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı. Başkan Mesut Kocagöz, annelerin önemine vurgu yaparak, bu özel günde bir arada olmanın değerini dile getirdi.

11.05.2025 14:21  Güncelleme: 14:23
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Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta düzenlediği Anneler Günü etkinliği, renkli görüntülere ve neşeli anlara sahne oldu. Anneler, çuval ve ip çekme gibi oyunlarda kıyasıya mücadele ederken, çocuklarda annelerini keyifle izledi. Etkinliğe katılan Başkan Mesut Kocagöz, "Dünyamızın en değerli varlıkları annelerimiz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Anneler Günü, Kepez'de birbirinden güzel etkinliklerle kutlandı. Kepez Belediyesi, baş tacı anneler için Dokumapark'ta gün boyu süren dolu dolu bir etkinlik hazırladı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, anneler çeşitli yarışmalara katılırken, çocuklar ise bu eğlenceli anları izleyerek keyifli bir gün geçirdi. Anneler, çocuklarının sokak oyunları gibi eski zamanlardan hatırladıkları yarışmalarla neşeli anları çocuklarıyla paylaştı. Çuval yarışı, ip çekmece ve diğer eğlenceli oyunlar, katılımcıları hem güldürdü hem de bir araya getirdi. Bu nostaljik aktiviteler, anneleri adeta çocukluklarına götürerek, onlara unutulmaz bir deneyim sundu. Etkinlik boyunca çocuklar ise annelerinin heyecanla yarışlarını izledi ve tezahüratlarla onlara destek oldu. Bu keyifli anlar, hem annelere hem de çocuklara mutlu anılar bıraktı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de etkinliğe katılarak, annelere olan minnettarlığını dile getirdi ve bu özel günde bir arada olmanın önemine dikkat çekti. Annelere "Dünyamızın en değerli varlıkları" diyerek seslenen Başkan Kocagöz, "Sizler hem bizler hem de ülkemiz için en değerli varlıklarsınız. Ağladığımızda, güldüğümüzde, en zor zamanlarımızda hep yanımızda annelerimiz vardı. Sizler bizler için kutsalsınız. Tüm annelerin ellerinden saygıyla öpüyor, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez'de Anneler Günü Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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