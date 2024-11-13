Kepez\'de Huzurevi Ücretlerine 1 Yıl Zam Yok

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Kepez Şefkat ve Huzurevi sakinleriyle öğle yemeğinde bir araya gelen Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, huzurevi konaklama ücretine 1 yıl boyunca zam yapılmayacağını açıkladı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediyeye bağlı Şefkat ve Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kocagöz, yaşlılara hal ve hatırlarını, sağlık durumlarının nasıl olduğunu sordu. Sohbetin ardından yemekhaneye geçen Kocagöz, sıraya girerek kendi yemeğini kendi aldı. Başkan Kocagöz, "Söz verdiğimiz gibi bu yıl da konaklama ücretini artırmıyoruz. Biz sizleri çok seviyoruz. Başımızın tacısınız. Sizlerin istek ve talepleri bizler için bir emirdir. Bizler sizler için geldik. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Elimden ne geliyorsa her zaman emrindeyiz" dedi.

Huzurevi sakinleri, açıklamayı mutlulukla karşıladı. - ANTALYA