Kepez'de İkinci Kent Lokantası Yapımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kepez'de İkinci Kent Lokantası Yapımı Devam Ediyor

Kepez\'de İkinci Kent Lokantası Yapımı Devam Ediyor
25.07.2025 13:02  Güncelleme: 13:15
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yapımı süren ikinci Kent Lokantası'nda incelemelerde bulundu. Uygun fiyatlarla vatandaşlara hizmet verecek lokanta, sosyal bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yapımı devam eden ikinci Kent Lokantası'nda incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Kocagöz, lokantanın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması talimatını verdi.

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların ekonomik şartlarını gözeten çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün öncülüğünde yapımı devam eden ikinci Kent Lokantası, hem geniş kapasitesiyle hem de ulaşılabilir fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. 210 metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni lokantanın, aynı anda 120 vatandaşa hizmet vereceği bildirildi. Uygun fiyatlarla sıcak ve doyurucu öğünlerin sunulacağı bu alan, sadece bir yemek hizmeti noktası olmanın ötesine geçerek, Kepezliler için aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası haline gelecek.

"Hedefimiz her zaman yüzde 100 memnuniyet"

Yeni Kent Lokantası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, projenin sosyal etkilerine dikkat çekti. Başkan Kocagöz, daha önce hizmete alınan Öğrenci Kent Lokantası'nın büyük ilgi gördüğünü ve memnuniyet oranlarının yüzde 97'ye ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk yaptığımız Öğrenci Kent Lokantası şu anda yaptığımız araştırmaların neticesinde, anketlerle ölçtüğümüz verilere göre yüzde 97 oranında bir memnuniyet sağladı. Hedefimiz her zaman yüzde 100 memnuniyet. Umarım bu yeni lokantamızda da aynı başarıyı yakalarız. Bundan sonra da buranın peyzaj düzenlemelerini, bahçesini, çevresini en iyi şekilde yaparak halkın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Sosyal dayanışmanın güçlü örneği

Kepez Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar, emekliler, işsizler ve öğrencilere yönelik sıcak yemek hizmeti sunacak Kent Lokantaları projesini hayata geçiriyor. İlk örneği Öğrenci Kent Lokantası olan uygulamanın ardından, her kesimden vatandaşa açık olacak yeni bir lokanta planlandı. Gıda güvenliği ve hijyen şartları dikkate alınarak hazırlanan lokantalar, uygun fiyatla yemek hizmeti sağlayacak şekilde yapılandırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez'de İkinci Kent Lokantası Yapımı Devam Ediyor - Son Dakika

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