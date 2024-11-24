Kepez'den Engelli Bireylere Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Kepez'den Engelli Bireylere Evde Sağlık Hizmeti

Kepez\'den Engelli Bireylere Evde Sağlık Hizmeti

Kepez Belediyesi, 'Evinizde Sağlık Hizmeti' projesi kapsamında engelli Tufan Yılmaz'a doktor muayenesi, kişisel bakım ve ev temizliği hizmeti sunarak sosyal belediyecilik anlayışını sergiledi.

24.11.2024 13:39  Güncelleme: 13:47
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'Evinizde Sağlık Hizmeti' projesi kapsamında Kepez İletişim Merkezi'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Kepez Belediyesi, engelli Tufan Yılmaz'a doktor muayenesi, kişisel bakım ve ev temizliği hizmeti sundu.

Kepez Belediyesi, yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. "Evinizde Sağlık Hizmetleri" projesi ile doktor, hemşire, kişisel bakım (berber) hasta transferi hizmetini vatandaşların ayağına getiriyor. Ayrıca bu kapsamda ev temizliği desteği de sunuyor. Vatandaşlardan gelen her türlü talebi değerlendiren Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yardıma ihtiyaç duyan her bireye ulaşıyor. Bu kapsamda Kepez İletişim Merkezi'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Düdenbaşı mahalle sakini Tufan Yılmaz'a sosyal belediyecilik hizmeti sundu. Engelli birey Tufan Yılmaz'ın annesi Yasemin Yılmaz'ın, Kepez İletişim Merkezi'ne(KİM) yaptığı talep üzerine Yılmaz ailesinin evine öncelikle evde sağlık ekibi yönlendirildi. Tufan Yılmaz, doktor muayenesinden geçirilirken eve gelen berber tarafından kişisel bakımı yapılarak, saçları kesildi. Evde Temizlik ekibi, tarafından Yılmaz ailesinin evi de temizlendi. Ekipler, temizlik çalışması kapsamında yerleri ve halıları süpürüp, kapı ve çerçeveleri sildi. Evin her köşesi dip köşe temizlenerek Yılmaz ailesine pırıl pırıl teslim edildi.

KİM'e yaptığı talep üzerine Kepez Belediyesi ekiplerinin hemen kendilerine dönüş yaptığını dile getiren Yasemin Yılmaz, Başkan Mesut Kocagöz'e ve emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür etti. Yılmaz, "74 yaşındayım ve oğlumla beraber kirada oturuyorum. Belediyeden gelip çocuğumla ilgilendiler, temizliğimi yaptılar, doktor ve berber gönderdiler. Başkanımıza çok teşekkür ederim" diyerek hizmet memnuniyetini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez'den Engelli Bireylere Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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