Kepez\'den şehit ve gazi evlerinde bayram temizliği

Kepez Belediyesi, yaklaşan bayram öncesi şehit ve gazi ailelerinin evlerini temizleyerek onlara destek oldu.

Kepez Belediyesi, sosyal sorumluluk çerçevesinde şehit ve gazi ailelerinin de yanında oluyor. Yaklaşan bayram öncesi şehit ve gazi ailelerine yönelik temizlik desteği sağlayan Kepez Belediyesi, ailelerin evlerini baştan aşağı temizleyerek bayrama hazırladı. Bu hizmet kapsamında Şehit İbrahim Kaçak'ın Ünsal Mahallesi'ndeki aile evinde de bayram temizliği yapıldı. Şehit ailesine temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra, Kepez Belediyesi'nin Bitki ve Fidan Üretim Tesisi'nde yetiştirilen saksı çiçeği, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz adına takdim edildi.

"Onlar bizim başımızın tacı"

Her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanı başında olduklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Şehit ve gazi ailelerimiz için yürüttüğümüz hizmetler bir görev değil, bir vefa borcudur. Amacımız, bayramı herkes için daha huzurlu ve anlamlı kılmak. Onların hayatını kolaylaştırmak ve yanlarında olmak bizim önceliğimizdir. Şehit ve gazi ailelerimiz bizlerin baş tacıdır. Tüm şehit ailelerinin, gazi ve gazi ailelerinin yaklaşan bayramlarını kutluyorum" dedi. - ANTALYA