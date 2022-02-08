Kepsut ve Sındırgı'da kar yağışı başladı - Son Dakika

Kepsut ve Sındırgı'da kar yağışı başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde kar yağışı başladı. Kepsut'un kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışı olumsuzluklara sebep olurken, Sındırgı ilçe merkezinde de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Balıkesir'in Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde kar yağışı başladı. Kepsut merkezinde yağmur olarak görülen yağmur yağışı yüksek kesimlerde kendini kar olarak gösterdi. Kırsal kesimlerdeki kar yağışı etkili olurken, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezinde de öğle saatleriyle birlikte kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar yağışı ilçe merkezinde etkisini artırması beklenirken, yüksek kesimlerde de kar yağışının devam ettiği bildirildi.