Keşap'ta Trafik Kazası Sonrası Kavga: 1 Ölüm

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Coşkun'un ölümüne sebep olan kavgada sanık tutuklu yargılamaya devam edecek.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun'un Keşap ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavganın ölümle sonuçlandığı olayda, 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 6 Mayıs'a ertelendi.

Giresun'un Keşap ilçesinde, maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavganın 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un ölümüyle sonuçlandığı olaya ilişkin davanın ilk duruşması, Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık İlhan İhtiyaroğlu'nun (38) tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 6 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

Olay, 16 Kasım 2025'te Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli öğretmen Abdullah Coşkun idaresindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil arasında maddi hasarlı hafif bir trafik kazası yaşandı.

Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü, iddiaya göre İlhan İhtiyaroğlu'nun Abdullah Coşkun'u darp ettiği ve Coşkun'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Olay sonrası gözaltına alınan İhtiyaroğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Duruşmaya, hayatını kaybeden Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun ile oğlu Emrah Coşkun ve kızı Ayşe Coşkun, sanık İlhan İhtiyaroğlu'nun eşi Gamze İhtiyaroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede, müteveffa Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun ile sanığın eşi Gamze İhtiyaroğlu tanık olarak dinlenirken, olay anında çevredeki evlerin balkonlarından ve uzak mesafeden yaşananları gördükleri belirtilen dört görgü tanığının da beyanları alındı.

Olayın tanığı olan eşler farklı anlatımda bulundu

Hanife Coşkun, ifadesinde, araçtan gelen sesleri duymalarının ardından İlhan İhtiyaroğlu'nun önlerini keserek araçtan indiğini ve eşine saldırdığını öne sürdü. Sanığın önce araç camından, ardından kapıyı açarak küfür ettiğini ve tekme tokat saldırdığını anlatan Coşkun, eşine yerdeyken de vurduğunu, ardından kendisini de iterek düşürdüğünü söyledi. Hanife Coşkun, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Gamze İhtiyaroğlu ise kazanın ardından araçlarını güvenli bir yere çektiklerini, eşinin de bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi. Abdullah Coşkun'un bağırarak eşine yumruk attığını öne süren İhtiyaroğlu, Coşkun'un tekrar vurmak istediği sırada eşinin kendisini savunduğunu, bu esnada Abdullah Coşkun'un yere düştüğünü gördüğünü anlattı. İhtiyaroğlu, yere düştüğü anda eşinin Coşkun'a yardım ettiğini de savundu.

Dosyaya, olay sırasında yoldan geçen bir yolcu otobüsüne ait kamera kaydı ile sanık İlhan İhtiyaroğlu'nun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı aramalara ilişkin ses kayıtları ve otopsi raporu delil olarak yansıdı. 112 görüşmelerinde taraflar arasındaki sözlü tartışmanın bir bölümü ile arbede ve çığlık seslerinin yer aldığı ifade edildi.

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık İlhan İhtiyaroğlu, hakkındaki iddiaları reddetti. Müşteki taraf, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, sanık avukatları ise tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın savunması, müştekilerin ve tanıkların dinlenmesi ile taraf avukatlarının beyanlarının ardından verdiği ara kararda, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 6 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Trafik, Kavga, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:07:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.