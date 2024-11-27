KESK'ten 30 Kasım Mitingi Çağrısı - Son Dakika
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KESK'ten 30 Kasım Mitingi Çağrısı

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KESK Artvin, 30 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek mitinge destek çağrısı yaptı.

27.11.2024 02:09
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - KESK Artvin Şubesi, 30 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek mitinge destek çağrısında bulundu.

KESK Artvin Şubesi, Hopa'da bir araya gelerek 30 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek mitinge destek çağrısı yaptı.

KESK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halktan yana bir bütçe, insanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz. Bütçe görüşmeleri devam ederken, 4 Kasım Pazartesi günü Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Ekim'de aylık yüzde 2,88 artarken yıllık enflasyon yüzde 48,5 oldu. Ancak bu sanal veriler üzerinde artık uzun uzun değerlendirme yapma gereği kalmamıştır. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun TÜİK rakamlarının en az iki katı olduğunu herkes zaten biliyor. Bağımsız iktisatçılar tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) dün açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 89,77 olmuştur. Takla attırılan TÜİK rakamlarına göre dahi konut enflasyonu yüzde 90'a, eğitim enflasyonu yüzde 94'e ulaşmıştır. Buna göre, on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 62,02, Yeniden Değerleme Oranı ise yüzde 43,93 olmuştur. Bu oranların anlamı şudur: Bu ay kira kontrat süresi dolanların kiralarına yüzde 62,02 zam yapılacaktır. Yani bugün 40 bin TL maaş alan ve ev kirası 20 bin TL olan bir kamu emekçisi, gelecek aydan itibaren 32 bin 404 TL kira vermeye başlayacaktır. Diğer taraftan Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 43,93 olması, önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalara bu oranda, yani yüzde 43,93 oranında zam yapılması demektir. Öte yandan iktidarın 'Bütçeden aslan payını eğitime ayırdık, sağlık bütçesini artırdık, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik' söylemleri safsatadan ibarettir. Gerçek aslan payı faize, muafiyetler, istisnalar ve hazine garantileriyle patronlara, savunma ve güvenlik adı altında silah tekellerine ayrılmaktadır.

'Güvenli gelecek için omuz omuza verelim'

Bu yüzden KESK olarak 'Geçinemiyoruz! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz!' şiarıyla üç haftadır tüm yurtta işyerlerinde, kent meydanlarında bir kampanya örgütlemeye çalışıyoruz. Kamu emekçisinden işçisine, asgari ücretlisinden emeklisine, çiftçisinden kadınlarına, gençlerine kadar halkın ezici çoğunluğunun haklarına yönelik saldırı dalgasına karşı birleşik ve ortak bir mücadeleyi örmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bu düzene, yoksulluğa, sefalete itirazım var diyen tüm emekçilere, vatandaşlara bir kez daha sesleniyoruz. Emeğimizi hedef alan saldırıların dalga kıranı bizleriz. Emeği, alın teriyle geçinenler, ezilenler olarak dünyanın en büyük çok sesli korosu bizleriz. Tarihin sayfaları, omuz omuza verdiğimizde karşımızdakileri kumdan kalelere dönüştürdüğümüz örneklerle doludur.Gelin; insanca yaşamaya yetecek bir ücret, adil bir vergi sistemi, halk için emek için bütçe, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim. 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştireceğimiz Merkezi Mitingimizde emeğin kürsüsünü birlikte kuralım."

Köksal Gümüş:  Günlük hayatta can yakıcı ekonomik krizi yaşayan bizleriz

Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş ise, "30 Kasım'da 'Geçinemiyoruz, Birleşerek Mücadele Ediyoruz' mitinginde sokaklardayız, alanlardayız. Bu sadece KESK'in itiraz ettiği bir miting değil. Şu an iktidardan rahatsız olan ve bu iktidarın gidişatına dur demek isteyen tüm halkımız davetlidir. 30 Kasım'da Ankara'dayız, alanlardayız. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Çarşıda, pazarda, sokakta biz varız. Günlük hayatta can yakıcı ekonomik krizi yaşayan bizleriz" dedi.

KESK\'ten 30 Kasım Mitingi Çağrısı
Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Ankara, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KESK'ten 30 Kasım Mitingi Çağrısı - Son Dakika

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