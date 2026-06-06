KESK'ten Kamu Emekçilerine Ek Zam Talebi - Son Dakika
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KESK'ten Kamu Emekçilerine Ek Zam Talebi

06.06.2026 01:59
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KESK Samsun, kamu emekçilerinin maaşları için enflasyon karşısında ek zam ve yoksulluk sınırı talep etti.

(SAMSUN) -Haber: Mehmet Rebii Özdemir

KESK Samsun Şubeler Platformu, kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek ek zam, grevli toplu sözleşme hakkı ve yoksulluk sınırının üzerinde ücret talebinde bulundu.

KESK Samsun Şubeler Platformu tarafından yapılan açıklamada, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin hayat pahalılığını yansıtmadığı savunularak, kamu emekçilerinin ve emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, TÜİK'in mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 olarak açıkladığı hatırlatılarak, ENAG verilerine göre ise mayıs ayında enflasyonun aylık yüzde 3,66, yıllık yüzde 71,23 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Yılın ilk beş ayında enflasyonun yüzde 16,61'e ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, asgari ücret, emekli aylıkları ve kamu emekçilerinin maaşlarında ciddi kayıplar yaşandığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, yerel seçimlerin ardından muhalefete yönelik yargı süreçleri eleştirilerek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik "mutlak butlan" kararına da tepki gösterildi.

KESK Samsun Şubeler Platformu, grevli toplu pazarlık hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını, 4688 sayılı yasanın evrensel sendikal normlara uygun hale getirilmesini ve en geç haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masasının kurulmasını istedi.

Açıklamada, en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması, maaşlara nisan ayından itibaren ek yüzde 30 zam yapılması, ilave seyyanen ödemenin taban maaşlara yansıtılması, 3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine verilmesi ve mülakat uygulamasının kaldırılması talepleri sıralandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel KESK'ten Kamu Emekçilerine Ek Zam Talebi - Son Dakika

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