Keskin Belediye Başkan Vekilliği'ne Ak Parti'li Demirel Seçildi

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de rüşvet soruşturması kapsamında hapis cezası alan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada AK Parti'li Meclis Üyesi Gürsel Demirel başkan vekili seçildi.

Keskin ilçesinde, rüşvet soruşturması kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün ceza alan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in yerine belediye meclisinde seçim yapıldı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Gürsel Demirel ve CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Şakar'ın aday oldu olduğu oylamada, tek turda yapılan seçimde 9 oyun 7'sini alan Gürsel Demirel, Keskin Belediye Başkan Vekili seçildi. Oylamada Ayhan Şakar bir oy alırken, bir oy da boş çıktı.

Seçimin ardından açıklama yapan Demirel, görevi meclis üyelerinin desteğiyle üstlendiğini belirterek, ilçeye hizmet etmek için birlikte çalışacaklarını söyledi.