Kestel Belediyesi\'nden kadınlara kültür dolu yolculuk

Kestel Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve Bursa'nın köklü tarihini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla "Bursa Tarih ve Kültür Gezileri" programını hayata geçirdi. Kadınlara özel olarak düzenlenen gezi programları kapsamında katılımcılar Bursa'nın önemli tarihi ve manevi mekanlarını ziyaret etme fırsatı buluyor.

Kestel Belediyesi'nin kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bursa Tarih ve Kültür Gezileri yoğun ilgi görüyor. Her hafta salı ve perşembe günleri gerçekleştirilen gezilerde kadınlar, Bursa'nın asırlardır ayakta duran tarihi yapıları ve manevi değerleriyle buluşuyor.

Program kapsamında Emirsultan Camii, Yeşil Türbe, Üftade Hazretleri Türbesi ve Tophane gibi Bursa'nın simge mekanları ziyaret edilerek şehrin tarihi ve kültürel mirası hakkında katılımcılara bilgiler aktarılıyor.

Kestel Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen geziler sayesinde kadınlar Bursa'nın zengin tarihini keşfederken aynı zamanda sosyal bir ortamda buluşarak keyifli vakit geçiriyor.

Gezi programına katılan vatandaşlar, Bursa'nın tarihi ve manevi mekanlarını yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, düzenlenen organizasyondan dolayı Kestel Belediyesi'ne ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol' a teşekkür etti.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, düzenlenen kültür gezilerinin kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Başkan Erol yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kadınlarımız için hazırladığımız Bursa Tarih ve Kültür Gezileri ile şehrimizin köklü mirasını birlikte keşfediyoruz. Emirsultan Camii'nden Yeşil Türbe'ye, Üftade Hazretleri'nden Tophane'ye uzanan bu anlamlı yolculukta tarih, kültür ve gönül birlikteliğini bir arada yaşıyoruz"

Başkan Erol, Kestel Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BURSA