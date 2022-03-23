Kestel Belediyesi'nden minik öğrencilere diş bakım seti - Son Dakika
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Kestel Belediyesi'nden minik öğrencilere diş bakım seti

23.03.2022 13:51
Kestel Belediyesi'nden minik öğrencilere diş bakım seti

Kestel Belediyesi, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için, ilkokul ve anaokul öğrencilerine diş fırçası seti hediye ediyor.

Kestel Belediyesi, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için, ilkokul ve anaokul öğrencilerine diş fırçası seti hediye ediyor. 6 bin öğrenciye yönelik başlatılan uygulamada, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sınıflara girerek öğrencilere hem diş bakım seti dağıtıyor, hem de diş fırçalamaları için öğrencilerden söz alıyor.

Sosyal belediyecilik alanında faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Kestel Belediyesi, bu kez çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak adına harekete geçti. Sağlıklı dişlere sahip nesillerin yetiştirilmesi amaçlanan uygulamada 6 bin ilkokul ve anaokul öğrencisine diş macunu ve diş fırçasından oluşan setler dağıtılmaya başlandı. Dağıtımın yıl içerisinde belirli periyotlar halinde tekrarlanacağının altını çizen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu vesile ile onlara diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak adına bu uygulamaya başladık. Sınıfları tek tek dolaşarak onlara diş macunu ve diş fırçasından oluşan setleri hediye ediyor, hepsinden diş fırçalama sözü alıyoruz. Çocuklarımızın o samimiyeti, görüntüsü bizi pozitif bir havaya sokuyor. Kestel Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak için bir çok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Bu tür projelerimizin sayısı artarak devam edecek. Bu duygularla tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi. Öte yandan Kestel Kaymakamı Recep Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç da, diş bakım setlerinin dağıtılmasına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. - BURSA

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Kestel Belediyesi, Önder Tanır, Kestel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kestel Belediyesi'nden minik öğrencilere diş bakım seti - Son Dakika


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