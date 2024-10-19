Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kadirli Kabayar köyünde meydana geldi. Büyük bir ağacı Kesmek İçin ağaca çıkan Yaşar Erdoğan agacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Ağaçta mahsur kalan yaralı Kadirli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vinç yardımıyla uzun uğraslar sonucu kurtarılarak Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan Yaşar Erdoğan hayatını kaybetti.
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