Kıbrıs Gazisi Orhan Atlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Orhan Atlı (73), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi unvanı alan Samsunlu Kıbrıs Gazisi Hacı Orhan Atlı hayatını kaybetti. Atlı için İlkadım ilçesi Sultan Beyazıt Alemdar Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, askeri törenin ardından Kavak ilçesi Bükçeğiz Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

3 çocuk babası Atlı'nın İlkadım ve Kavak'taki cenaze törenlerine İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Kavak Kaymakamı Taha Genç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kavak İlçe Jandarma Komutanı Üst. Ali Rıza Yıldız, Kavak İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, Kavak İlçe Müftüsü Yakup Belen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, EMŞAV Üyesi Gazi Polis Hasan Yıldız, askeri ve mülki erkan, yakınları ve sevenleri katıldı. - SAMSUN