Hayatını kaybeden Manisalı Kıbrıs Gazisi İbrahim Yüce, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İbrahim Yüce (74) tedavi gördüğü Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazi Yüce için Yunusemre İlçesi 75.Yıl Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Dede Camii'nde öğle namazına müteakip askeri cenaze töreni düzenlendi.

Törene Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühimmat Albay Bora Uzunlar, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ile Gaziler, merhum gazinin eşi Cavidan ve oğlu Hakan Yüce, kızı Vahide ve eşi Hakan Kuyumcu ile yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazı ardından merhum Gazi İbrahim Yüce'nin naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Merhum Gazi Yüce, Kırtık Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.