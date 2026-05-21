Kıbrıs Gazisi Celal Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Celal Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı

21.05.2026 18:56
73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Celal Koç, Edirne'de askeri törenle defnedildi.

Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Celal Koç, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de uzun süredir kanserle mücadele eden ve bir süredir tedavi gördüğü Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Celal Koç, Eski Camii'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, gazinin ailesi, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, gaziler, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Koç'un cenazesi helallik alınması ve ikindi vakti kılınan namazın ardından Yenişehir Mezarlığında toprağa verildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

