Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de ikamet eden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Aytekin yaşlılığa bağlı çeşit hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aytekin için memleketi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyünde askeri cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gazi Aytekin, dualar eşliğinde askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR