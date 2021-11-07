Kıbrıs Gazisi Mehmet Gülten son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs Gazisi Mehmet Gülten son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Gülten, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Gülten, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Kronik rahatsızlıklarından dolayı evinde fenalaşarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Gülten için Besni ilçe Tuzsuzlar Camiinde tören düzenlendi. Yapılan törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kaymakam Nazlı Demir, kurum müdürleri STK temsilcileri, dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazı sonrasında Kıbrıs Gazisi Mehmet Gülten'in cenazesi Besni Merkez Çatalkaya Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Gülten'in yakınlarına taziye dileklerini ileterek, başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

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