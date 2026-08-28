Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Sarkatlar Köyü'nde ikamet eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Nazlım Abay hayatını kaybetti.

Nazlım Abay için Sarkatlar Köyü'nde askeri tören düzenlendi. Gazi Abay'ın cenazesi, Köy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu da cenaze namazı ve defin törenine katılarak Gazi Nazlım Abay'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.