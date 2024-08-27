Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç, Bayburt merkez Bayraktar köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 71 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç için merkez Bayraktar köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Son yolculuğuna uğurlanan Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Bayraktar Köyü Camii'ne getirilmesinin ardından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında merhum gazinin yakınları ve vatandaşlardan helallik alınarak, naaşı dualarla köy mezarlığına defnedildi.
Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Vali Eldivan, merhumun ailesi ile yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. - BAYBURT
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