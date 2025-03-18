Kıbrıs Gazisi Yusuf Tanrıverdi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Yusuf Tanrıverdi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırıkkale’de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Yusuf Tanrıverdi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

18.03.2025 21:54  Güncelleme: 22:25
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Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Yusuf Tanrıverdi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale'nin Ahılı Köyü'nde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Yusuf Tanrıverdi hayatını kaybetti. Tanrıverdi için Ahılı Merkez Cami'nde ilkindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Tanrıverdi'nin cenazesi daha sonra düzenlenen asgari törenle Ahılı Mezarlığında toprağa verildi.

Törene Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Ceylan katıldı.

Merhum Yusuf Tanrıverdi'nin ailesine taziye dileklerini ileten Vali Makas, "Şehit ve gazilerimiz, bu vatanın teminatıdır. Onların kahramanlıklarını unutmak mümkün değildir. Merhum gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Yusuf Tanrıverdi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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