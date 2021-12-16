Kıdemli Albay Başkaya, Güvenlik Köy Korucuları temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

BATMAN (İHA) – Batman İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Sason Yücebağ Güvenlik Köy Korucuları Derneği temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Yücebağ Güvenlik Köy Korucuları Derneği temsilcileriyle bir araya gelen Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Güvenlik Köy Korucularının bölgede etkin rol aldığını belirtti. Başkaya, verilen her türlü görevi başarıyla yerine getiren Güvenlik Köy Korucularına başarılar dileyerek teşekkür etti.

Güvenlik Korucuları Derneği temsilcileri de Kıdemli Albay Başkaya'ya teşekkür ederek verilen her türlü göreve hazır olduklarını ifade etti. Görüşmede temsilciler, İl Jandarma Komutanı Başkaya'ya filografi bayrak hediye ederek fotoğraf çekti. - BATMAN