Kılıç güven tazeledi - Son Dakika
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Kılıç güven tazeledi

24.02.2022 10:37
Kılıç güven tazeledi

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Madeni İşler Esnaf Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul Seçimi Esnaf ve Sanatkarlar konferans salonunda yapıldı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Madeni İşler Esnaf Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul Seçimi Esnaf ve Sanatkarlar konferans salonunda yapıldı.

Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği Başkanı Rasim Fırat'ın yaptığı seçime iki liste halinde gidildi. Toplam 224 üyesi bulunan madeni işler esnaf ve sanatkarlar seçiminde mevcut başkanı Alaattin Kılıç 94 oy alarak güven tazelerken diğer aday Abdurrahman Karaca 46 oy aldı.

Seçim sonunda bir konuşma yapan Alaattin Kılıç "Her zaman yaptığımız hizmetlerimiz ile öncü bir oda olmak, odamızın çıtasını daha yukarılara çıkarmak gayreti içinde olduk. Çok iyi de yol aldık. Birçok güzel proje ile esnafımızın her alanda güçlenmesi için çalışacağız. Tarafsız hizmet anlayışı ve sizlerin desteği ile önümüzdeki süreçte damga vuracak yeni projelerimizi hayata geçirme gayreti içinde olacağız. Bana güvenen üyelerimizin bu güvenini boşa çıkarmamak için yepyeni projeler geliştireceğiz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kılıç güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf Odası, Erzurum, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kılıç güven tazeledi - Son Dakika


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