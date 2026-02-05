Kilis Belediye Başkanı Bilecen: "Yatay mimariyi esas alacağız" - Son Dakika
Kilis Belediye Başkanı Bilecen: "Yatay mimariyi esas alacağız"

Kilis Belediye Başkanı Bilecen: "Yatay mimariyi esas alacağız"
05.02.2026 13:04  Güncelleme: 13:05
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, depremin ardından tamamlanan yıkım çalışmalarını ve yeni imar planlarını açıkladı. Acil yıkılması gereken bina kalmadığını belirten Bilecen, yatay mimarinin önemine vurgu yaptı ve 6 Şubat depremlerinin toplum üzerindeki etkilerini dile getirdi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, deprem sonrası kentte yürütülen yıkım çalışmalarının tamamlandığını, acil yıkılması gereken bina kalmadığını belirterek, imar planlarında yatay mimarinin esas alınacağını ve 6 Şubat depremlerinin toplumda derin izler bıraktığını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, deprem sonrası kentte yürütülen yıkım çalışmalarının tamamlandığını ve acil yıkılması gereken bina kalmadığını belirterek, imar planlarında yatay mimarinin esas alınacağını ifade etti.

Kilis'te orta ve ağır hasarlı çok sayıda bina bulunduğunu ifade eden Başkan Bilecen, "Şu anda Kilis'te mahkemelik olan, çözülmesi gereken yapılar var. Ancak acil yıkılması gereken hiçbir bina kalmamıştır. İl Özel İdaresi, AFAD ve Kilis Belediyesi olarak yıkım süreçlerini tamamladık. Küçük ölçekli yıkımları belediye olarak biz yaptık, büyük yapılar ise ihale yoluyla firmalar tarafından yıkıldı" dedi.

"Bu şehirde artık yatay mimarinin olması gerekiyor"

İmar çalışmalarında yatay mimariyi tercih ettiklerini vurgulayan Bilecen, "Bu şehirde artık yatay mimarinin olması gerekiyor. Ruhsat verirken ve imar planlaması yaparken 7-8-10 katlı binalar yerine 3-5 katlı yapıları tercih ediyoruz. Büyük Mercidabık Ovası gibi geniş bir alan varken geçmişte neden bu kadar yüksek binalar yapıldığını anlamış değilim. Belediye olarak A2 imar alanları açmak istiyoruz. Daha refahlı, daha konforlu, daha insancıl ve depreme dayanıklı konutlar hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanı imkanlarına sahip olsaydım çok daha fazlasını yapardım"

6 Şubat depremleri sırasında belediye başkanı olmadığını hatırlatan Bilecen, "O dönemde herhangi bir vatandaş gibi elimden geleni yapmaya çalıştım. Belediye başkanı imkanlarına sahip olsaydım çok daha fazlasını yapardım" ifadelerini kullandı.

"Toplam 74 deprem şehidimiz var"

Depremin bıraktığı manevi yaralara dikkat çeken Bilecen, "6 Şubat, Hatay'daki insanların neşesini aldı, Kahramanmaraş'taki insanların neşesini aldı. Kilis'te insanlarımızın akrabalarını aldı. Kilis merkezde 3 vatandaşımız olmak üzere toplam 74 deprem şehidimiz var. Yaklaşık bin yapı yıkıldı. Maddi kayıpları konuşmuyoruz bile, çünkü asıl acı kalbimizde" dedi.

"İnsan olduğumuzu hatırlamak için deprem olması gerekmiyormuş"

Depremin insanlara önemli bir ders verdiğini söyleyen Başkan Bilecen, "İnsan olduğumuzu hatırlamak için deprem olması gerekmiyormuş. Aynı dili konuşmak, aynı bayrak altında olmak da şart değilmiş. Bugünün garantisi yok, yarının garantisi yok" şeklinde konuştu.

"İlk anda roket düştü sandım"

Deprem anında yaşadıklarını da anlatan Bilecen, "İlk anda roket düştü sandım. Kilis'te fay hattı yok denirdi, 3. derece deprem bölgesi olduğumuz söylenirdi. Ama gördük ki Kilis'te de deprem olabiliyormuş. Kilis'te deprem oluyorsa Türkiye'nin üçte ikisinde deprem olabilir" dedi.

"İnşallah 6 Şubat'ta kimse eğlenmez"

6 Şubat'a saygı çağrısında bulunan Bilecen, "Herkesi deprem bölgesine karşı daha saygılı olmaya davet ediyorum. İnşallah 6 Şubat'ta kimse eğlenmez, düğün yapmaz, müzik dinlemez. Herkes ellerini semaya açıp dua eder. Bence sadece Türkiye değil, tüm dünya deprem bölgesine saygı duymalıdır" diye konuştu. - KİLİS

