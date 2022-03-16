Kilis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
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Kilis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği

16.03.2022 16:27
Kilis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle program düzenlendi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle program düzenlendi.

Asri Mezarlıktaki Şehitlikte yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şanlı tarihteki kahramanlıklardan birisinin de Çanakkale zaferinin olduğunu belirterek, "Vatanı için canlarını seve seve feda eden şehitleri anmanın onurunu, gururunu yaşamak ve yaşatmak için bir araya geldik. Çanakkale Savaşı'nın maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliği itibariyle dünya tarihindeki yerini altın harflerle almıştır" dedi. Şehitler için yapılan dualar ve okunan Kuran-ı Kerim'in ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı İmrağ ve personel katıldı. - KİLİS

Kilis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği
Kilis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği

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Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
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