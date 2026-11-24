Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı, Müdür Açıkgöz çelenk sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinliklerin çeşitli programlarla devam etmesi bekleniyor.
Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlama programı kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Programda Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programın çeşitli etkinliklerle devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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