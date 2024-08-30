Kilis\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

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Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Sabah 08.45'te Asri mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, göndere bayrak çekilerek İstiklal Marşı okundu. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı - KİLİS