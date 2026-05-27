Kilis\'te Bayram Namazı Coşkusu

Kilis'te Kurban Bayramı sabahı vatandaşlar camilere akın etti. Bayram namazını huşu içerisinde eda eden vatandaşlar, camileri doldurdu.

Kurban Bayramı heyecanı Kilis'te sabahın erken saatlerinde camilerde başladı. Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camii olmak üzere kent genelindeki camilere giden vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Duaların edildiği ve birlik beraberlik mesajlarının verildiği bayram namazının ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Kilis Valisi Ömer Kalaylı da bayram namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. - KİLİS