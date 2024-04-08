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Kilis'te bayram şekerleri tezgahları renklendirdi

KİLİS - Kilis'te Ramazan Bayramı'na günler kala bayram şekerleri, lokum ve kuruyemişler tezgahlardaki yerini aldı.

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın gelişi ile bayram şekeri, lokum ve kuruyemişler tezgahlarda yerini aldı. Bayrama kısa süre kala şeker, lokum ve kuruyemişlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kurulan tezgahlarda alıcısını bekleyen bayram şekeri, lokum ve kuruyemişlerin kilosu ise 200 TL ile 650 TL arasında değişiyor.

Aile büyükleri Kilis'te olduğundan dolayı bayramlaşmak için Kilis'e geldiğini söyleyen Ulaş Özgür Özbilgi, "Aslen Kilisliyim işimden dolayı başka bir ilde yaşıyorum ve bayramdan dolayı memleketime geldim. Tabi buraya geldik ama alışverişte yapmadan olmuyor. Yöresel ürünleri de almadan duramıyoruz. Hem çocuklarımıza örnek olmuş oluyoruz hem de hep beraber Allah'ın izni ile mutlu bir bayram geçirmiş oluyoruz" dedi.

Her bayram olduğu gibi bu sene de kent genelinde yoğun bayram hazırlığı olduğunun söyleyen Şekeroğlu Baharatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Şekeroğlu, "Her sene olduğu gibi bu sene de ramazan bayramını çok güzel geçirdik. Kent genelinde güzel bir bayram hazırlığı var. Geçen sen buruk bayram geçirmiştik ama bu sene o problemleri biraz da olsa atlatmış durumdayız" diye konuştu.