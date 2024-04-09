Kilis\'te Bayramlık Elbise Talebi Terzileri Sevindirdi

Yerel

Kilis'te Ramazan bayramı dolayısıyla kent merkezinde yaşanan hareketlilik terzilerin yüzünü güldürdü.

Kilis'te bayramlık elbise alan vatandaşlar terzilere akın etti. Ramazan Bayramı'na saatler kala sabahlara kadar çalışan terziler, müşterilerinin işlerini yetiştirmenin telaşını yaşıyor.

Kilis'te geçen seneye göre terzi esnaflarında işlerin arttığını söyleyen Terziler Odası Başkanı Mehmet Arslan, "Bayram yoğunluğu geçen seneye göre biraz arttı. Esnafımızın bazıları sahura bazıları da sabaha kadar çalışıyor. İşler yoğun ama çırak olmadığından dolayı problemler başlıyor. Terzilerin yanında çalışan çıraklar bizlere çok yardımcı olduğu için klasik takım elbise dikiminde bizlerin elleri ve ayakları oluyor. Tek başına çalışan bir usta bir ayda 10 takım elbise dikebilir. Klasik takım elbise dikimi 3 bin TL'den başlıyor ve ay boyunca dikilen elbise sadece kendi aylık giderlerini karşılıyor. Bu yüzden tüm esnafta çırak problemi var çünkü her geçtiğimiz zaman içerisinde hem açık esnaf sayısı düşmekte hem de çıraklar azalmakta. Kent genelinde toplamda tamirci ile birlikte 100 esnafımız bulunmakta bunların içinde sadece elbise diken 15 terzi bulunuyor" dedi. - KİLİS