Kilis'te Bıçak Bileme Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te Bıçak Bileme Yoğunluğu Artıyor

17.05.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Kilis'te bıçak bileme işleri yoğunlaşıyor, son günler en hareketli zamanlar.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kilis'te bıçak bileme yoğunluğu başladı. Vatandaşlar kurban kesiminde kullanacakları bıçakları bilemek için bıçakçıların yolunu tutuyor.

Yaklaşık 6 yıldır bıçak bileme işi yaptığını belirten Eyüp Kamil Kıdeyş, bayram öncesi yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi. Vatandaşların genellikle son günü beklediğini ifade eden Kıdeyş, "Şu an yoğunluk başladı, günden güne daha da artıyor. En son gün adeta patlama oluyor. İnsanlarımız nedense son günleri bekliyor. Biz istiyoruz ki herkesin işini zamanında yapalım fakat bazı vatandaşlarımız son günü tercih ediyor. Biz de sabrediyoruz, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son gün gece yarısına kadar bıçak bileme yapıyoruz" dedi.

Kullandıkları makinelerin özel olduğunu belirten Kıdeyş, "Bu iş doğrudan dededen miras değil ama dedem de bıçakçıydı. Biz biraz daha teknolojiyi takip ediyoruz ve teknolojiyle çalışıyoruz. Dede mesleğini sürdürüyoruz" diye konuştu.

İşin zorluklarına da değinen Kıdeyş, "En ufak bir dalgınlıkta bıçak yüzümüze savrulabilir. Elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş kolay bir iş değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eyüp Kamil Kıdeyş, bıçakların keskinliğini göstermek için kağıt ve içi su dolu şişeler üzerinde test yaptı. Bıçağın temas etmesiyle şişelerin kolaylıkla kesildiği görüldü. Aynı zamanda dükkana gelen bir müşteri de her sene bıçak bileme işlemi için geldiğini ve memnun kaldığını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te Bıçak Bileme Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:02:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kilis'te Bıçak Bileme Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.