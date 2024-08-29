Kilis\'te Depremzedeler Yeni Konutlarına Kavuştu

Yerel

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te yapımı tamamlanan kalıcı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler, hayallerine kavuştuklarını söyledi.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilde ağır hasar meydana geldi. Depremden etkilenen kentler arasında yer alan sınır kent Kilis'te, depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek amacıyla bir yandan kalıcı konutların inşasına devam edilirken, bir yandan da evlerini kaybeden depremzede vatandaşlar, tamamlanan yeni yuvalarına kavuşuyor.

"Hayalimdeki eve kavuştum, Allah devletimizden razı olsun"

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evinin ağır hasar alarak yıkıldığını söyleyen depremzede Havva Gündoğdu, "Kahramanmaraş merkezli depremde evimiz yıkıldı. Evimiz yıkıldıktan sonra çok perişan olduk. Günlerce okulda ve yurtlarda kaldık. 1 sene geçmeden 3+1 evimiz çıktı, çok mutlu olduk. Çok sıkıntılar çektik ama şimdi çok iyiyiz, çok rahatız. Şükürler olsun çocuklarımız iyi ve sağlığımız yerinde. Allah'ım bundan geri koymasın, devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin. Burada çalışanlar bizlere çok yardımcı oldular. Biz evimize ne zaman gelsek bir ihtiyacınız var mı diye sordular. Arızalı olan yerleri her şeyi yaptılar, yani hiçbir ihtiyacımız yok. Bir yıl olmamıştı evlerimizin anahtarını aldık yüz binlerce şükürler olsun. Burası çok büyük ve şehir gibi bir mahalle yapıldı. Havası, suyu ve insanları çok güzel" dedi.

TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının olduğu alana otobüs gelmediğini söyleyen depremzede Gündoğdu, "Bu konutlarda yaşayan komşularım ve arkadaşlarımın çok küçük sorunları var. Buraya otobüs gelmiyor. Biz şehir merkezine gitmek için taksi tutmak zorunda kalıyoruz. Yetkililerden bu mahalleye otobüslerin gelmesini, bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremzede arkadaşlarıyla TOKi'de güzel zaman geçirdiklerini söyleyen 7 yaşındaki Muhammed Bilal Gündoğdu ise "Eski evimiz güzeldi ama en güzel evlerin arasında olan yer burası. Burada çok rahatım. Sessizlik, internet ve her şey var. Arkadaşlarımla buluşuyorum ve yeni yapılan camiye gidiyorum. Ben burada çok mutluyum" diye konuştu. - KİLİS