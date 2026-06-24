Kilis'te Dondurma Kuyruğu ve Geleneği - Son Dakika
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Kilis'te Dondurma Kuyruğu ve Geleneği

Kilis\'te Dondurma Kuyruğu ve Geleneği
24.06.2026 10:42
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Kilis'te sıcak havalarda dondurma satışları arttı, 3. kuşak dondurmacı Burhan Temur müşterileri serinletiyor.

Sıcak havaların etkisiyle dondurma satışları arttı, 3. kuşak dondurmacıda vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Kilis'te 3 kuşaktır dondurmacılık yapan Burhan Temur, babasından devraldığı mesleği aynı özenle sürdürdüğünü, ileride oğluna da aktarmayı hedeflediğini söyledi.

Her gün taze üretim yaptıklarını belirten Temur, "Babam biraz yaşlanınca bayrağı ben devraldım. Babam da bu mesleği kendi babasından öğrendi. Ben de oğluma öğretmeyi düşünüyorum. Her gün taze süt geliyor ve günlük üretim yapıyoruz. Gece 03.00-04.00'e kadar hazırlık yapıyoruz, gerektiğinde sabah 06.00'da yeniden işimizin başında oluyoruz" dedi.

"10 liralık dondurma da satıyoruz"

Mevsimine göre farklı dondurma çeşitleri hazırladıklarını ifade eden Temur, "Dutlu, çilekli, muzlu gibi birçok çeşidimiz var. Kilis'e özgü şamıdutlu dondurmamız ilgi görüyor. İncir mevsiminde ise incirli-cevizli dondurma yapıyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte talep de oldukça arttı. Her bütçeye hitap ediyoruz. 10 liralık dondurma da satıyoruz, 250 liralık aile boyu seçeneklerimiz de var" diye konuştu.

Şamıdutunun bölgedeki ağaçlardan toplanarak kendisine getirildiğini anlatan Temur, "Şamıdutunu doğrudan üreticilerden alıyoruz ve dondurmaya dönüştürüyoruz. Farklı şehirlerde şamıdutu ilaç yapımında da kullanılıyor. Ağız yaralarına iyi geldiği söyleniyor. Bu nedenle şamıdutlu dondurmamızı özellikle tercih eden müşterilerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sıcak havadan bunalan vatandaşlar da Temur'un hazırladığı dondurmanın serinletici olduğunu belirterek lezzetinden memnun kaldıklarını dile getirdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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