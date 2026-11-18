Kilis'te kış tedbirleri toplantısı Vali Ömer Kalaylı başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te kış olumsuzluklarına karşı alınacak önlemler Vali Ömer Kalaylı başkanlığındaki Kış Tedbirleri Toplantısı'nda ele alındı. Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda koordinasyon ile can ve mal güvenliği çalışmaları değerlendirildi.
Kilis'te, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Kış Tedbirleri Toplantısı düzenlendi.
Vali Ömer Kalaylı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alındı.
Belediyenin, kış şartlarına karşı gerekli hazırlık ve çalışmalarını ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdüreceği ifade edildi.
Kaynak: İHA
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