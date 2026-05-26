Kilis'te bayramlaşma töreni Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te bayramlaşma töreni Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi

Kilis\'te bayramlaşma töreni Millet Bahçesi\'nde gerçekleştirildi
26.05.2026 14:13  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında Vali Ömer Kalaylı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'te düzenlenen bayramlaşma programı Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Programa katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, vatandaşların bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Vali Kalaylı konuşmasında, "Kurban Bayramınızı bayram arefesinde en kalbi duygularımla tebrik ediyor, birlik, beraberlik, sağlık ve huzur diliyorum. Bayram arefesinde burada Millet Bahçemizde kıymetli Kilisli hemşehrilerimiz ve saygıdeğer protokol üyelerimizle yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Sevgi ve kardeşlik günleri olan bayram günleri, milli ve manevi duygularımızı canlı tutan, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan müstesna günlerdir" dedi.

Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programa 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Bağımsız Milletvekili Mustafa Demir ile protokol üyeleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Ömer Kalaylı, Politika, Kilis, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te bayramlaşma töreni Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:40:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kilis'te bayramlaşma töreni Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.