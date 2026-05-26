Kilis\'te bayramlaşma töreni Millet Bahçesi\'nde gerçekleştirildi

Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'te düzenlenen bayramlaşma programı Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Programa katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, vatandaşların bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Vali Kalaylı konuşmasında, "Kurban Bayramınızı bayram arefesinde en kalbi duygularımla tebrik ediyor, birlik, beraberlik, sağlık ve huzur diliyorum. Bayram arefesinde burada Millet Bahçemizde kıymetli Kilisli hemşehrilerimiz ve saygıdeğer protokol üyelerimizle yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Sevgi ve kardeşlik günleri olan bayram günleri, milli ve manevi duygularımızı canlı tutan, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan müstesna günlerdir" dedi.

Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programa 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Bağımsız Milletvekili Mustafa Demir ile protokol üyeleri katıldı. - KİLİS