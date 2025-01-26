Kilis\'te Miraç Kandili Coşkusu

Yerel

Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar dua ederek, namaz kıldı.

Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hacı Cümbüş Camii'ne akın etti. Camide namaz kılan vatandaşlar, geceyi dualarla idrak etti. Mübarek gecede vatandaşlara selamlaşmanın insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı artırdığı, birlik ve beraberliği güçlendirdiği hatırlatıldı. - KİLİS