Kilis'te mutfak tüpünden çıkan gaz patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Kilis'te mutfak tüpünden çıkan gaz patladı: 2 yaralı

Kilis'te bir evde mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu çıkan patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni olarak tüpten sızan gaz belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

21.06.2024 14:05
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Kilis'te mutfak tüpünden çıkan gaz patladı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi'nde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu mutfakta yangın çıktı. Olay sırasında mutfakta kahvaltı hazırlığı yapan M.D. ile G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanık oluşan M.D. ile G.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme başlatılırken, patlamanın tüpten sızan gaz nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Tüpten sızan gazdan dolayı meydana gelen patlamada korktuğunu söyleyen komşu Mikail Kırlangıç, "Mutfak tüpünden sızan gazın alev almasıyla birlikte patlama meydana geldi ve ev yerinden oynadı. Hemen dışarıya baktığımda komşumuzdan geldiğini gördüm ve 112 ekiplerine bilgi verdik. Yardım için dışarıya çıkana kadar ekipler olay yerine gelmişti. Gelin ile kaynana çeşitli bölgelerinden yaralandı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te mutfak tüpünden çıkan gaz patladı: 2 yaralı - Son Dakika

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