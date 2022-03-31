Kilis'te Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konulu konferans - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Sonrası Değişen Bölgesel ve Kültürel Denklem" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAM) tarafından üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe'nin yönlendirici, Araştırmacı Dr. Muhammed Koçak'ın konuşmacı olduğu "Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Sonrası Değişen Bölgesel ve Küresel Denklem" başlıklı e-konferans etkinliği gerçekleştirildi.

Konuşmasına Rusya tarihi hakkında genel bir bilgi vererek başlayan Koçak, tarihten bugüne var olan Rus-Ukraynalı ayrışmasının siyasi ve sosyolojik temellerine değindi.

Koçak, Ardından Sovyetler Birliği'nin Dağılmasıyla Rusya'nın üzerinde meşru hak iddia ettiği ve eski toprağı olarak nitelediği Ukrayna'ya yönelik 2022 yılına kadar ki süreçte aşamalı bir diplomasi takip ettiğini ifade etti.

Koçak, "Rusya'nın Donbas, Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'ni Ukrayna'yı bölmek için resmen tanımasını ve Ukrayna'da yaşayan Ruslar hakkındaki müdahalelerini işgale zemin hazırlamak" olarak değerlendirdi.

Koçak, yakın zaman içerisinde başlayan söz konusu işgal girişimi ile Rus askeri gücünün yetersizliğinin Dünya kamuoyu tarafından fark edildiğine dikkat çekti.

Son olarak Koçak, ABD ve Avrupa ülkeleriyle Rusya arasında sürdürülecek ikili ilişkilerde, başka bir ülkeye ait olan toprakları işgal etmesi ve Uluslararası Hukuk kurallarına aykırı bir politika uygulaması sebebiyle gelişmelerin Rusya'nın aleyhine bir yönde ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

E-konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - KİLİS