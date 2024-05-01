Kilis'te Tarım İşçileri 1 Mayıs'ta Üretim Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kilis'te Tarım İşçileri 1 Mayıs'ta Üretim Yapmaya Devam Ediyor

Kilis\'te Tarım İşçileri 1 Mayıs\'ta Üretim Yapmaya Devam Ediyor

Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tarlalarda üretim yaparak ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, çiftçilerin ve üreticilerin bayram yapmadığını belirterek, herkesin evinde dinlenirken onların sahada üretmeye devam ettiğini söyledi. Bölgenin tescilli ürünü olan zabaran patlıcanının fideleri de 1 Mayıs'ta toprakla buluştu.

01.05.2024 14:29  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde tarlalarda üretim yaparak ekonomiye katkı sunmaya devam ettiler.

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kilisli üreticiler, ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan işçiler, patlıcan ve biber fidelerini toprakla buluştur.

"Çiftçinin bayramı yok"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde tarım işçilerinin ve çiftçilerin hiç boş durmadan ülke ekonomisine ve tarımına katkı sunmak için çalıştığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "İşçi bayramında herkes bayram yaparken çiftçiler ülkenin tarımına katkı sunmak için sahada üretime devam etmektedir. Çiftçinin ve üreticinin bayramı yok. Çiftçilerin bayramı ne zaman eve para götürürse o gün onların en mutlu günüdür ve onların bayramıdır. Herkes evinde dinlenirken şu anda çiftçiler ve üreticiler sahada üretmeye devam ediyor" dedi.

"Zabaran patlıcanı bayramda toprakla buluştu"

Bölgenin tescilli ürünü olan zabaran patlıcanının fidelerini 1 Mayıs'ta toprakla buluştuğunu söyleyen Özdemir, "Çiftçilerimiz hiç boş durmadan 1 Mayıs'ta da biber ve tescilli patlıcan fidelerini toprakla buluşturdu. Türkiye'de biber üretiminde 2'inci olan Kilis'te biber fidelerini de toprakla buluşturdu. Çiftçilerin ne bayramı ne de tatili var" diye konuştu.

"Herkes evinde tatilini yaparken bir burada çalışıyoruz"

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kilisli üreticilerin çalıştığını söyleyen Çiftçi Cuma Aygün, "1 Mayıs dolayısıyla herkes evinde tatilini yaparken biz burada ekonomi için çalışıyoruz. Aile büyüklerimizle birlikte uzun zamandan beridir çiftçilik işiyle uğraşmaktayız. Çiftçinin bayramı evine ne zaman para götürürse işte o gün onun bayramıdır" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Ziraat Mühendisleri Odası, Ekonomi, 1 Mayıs, Kilis, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te Tarım İşçileri 1 Mayıs'ta Üretim Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:23 TÜRK-İŞ Genel Başkanı: İşçi Maaşı ve Kıdem Tazminatı Düzeltilmeli TÜRK-İŞ Genel Başkanı: İşçi Maaşı ve Kıdem Tazminatı Düzeltilmeli
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:38:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Tarım İşçileri 1 Mayıs'ta Üretim Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement