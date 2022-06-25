Kilis'te tayini çıkan savcı ile hakemlere veda yemeği

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin ile hakim ve savcıların tayini çıkması nedeniyle düzenlenen programa Kilis Valisi Recep Soytürk , Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal , Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile davetliler katıldı. - KİLİS

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman tarafından Kilis'te tayini çıkan Hakim ve Savcılar onuruna polisevinde bir veda yemeği verildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Selçuk, Hakim, Kilis, Yerel, Son Dakika

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