Kilis'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kilis'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Kilis\'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Kilis'te Trafik Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Hayatla Yarışılmaz' sloganıyla ortak etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda stant açılarak vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Kilis Valisi ve güvenlik güçleri, araç sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlattı.

09.05.2024 17:20  Güncelleme: 17:24
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Kilis'te Trafik Haftası nedeniyle "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle stant açıldı. Trafik ekipleri tarafından vatandaşlara Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle broşür dağıtıldı. Daha sonra çevre yolu üzerinde uygulama noktasında vatandaşlarla bir araya gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, araç sürücülerine emniyet kemerinin öneminden bahsetti. - KİLİS

Kaynak: İHA

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