Kilis\'te halk oyunları ve müzik şöleni

Kilis'te düzenlenen programda unutulmaya yüz tutmuş halk oyunları vatandaşlarla buluştu.

Valilik, Kilis Belediyesi ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlik, Kilis Millet Bahçesi Amfi Tiyatro Alanı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Maarif Orkestrası konser verirken, Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen halk oyunları gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Öğretmenlerin emekleriyle hazırlanan etkinlikte, Anadolu'nun kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan gösteriler beğeniyle izlendi.

Etkinlik sonunda Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere çiçek takdim etti. Başkan Bilecen, halk oyunları ekibiyle birlikte oyun oynayarak programa renk kattı.

Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KİLİS