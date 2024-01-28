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Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyı avukatı kınadı - Son Dakika
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Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyı avukatı kınadı

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nin avukatı Afşin Hatipoğlu, kiliseye yapılan saldırıyı kınayarak, saldırının kasten ve bilerek gerçekleştirildiğini belirtti. Hatipoğlu, devletin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek mesajlarına teşekkür etti ve soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

Santa Maria Kilisesi\'ne yapılan saldırıyı avukatı kınadı
28.01.2024 - 17:04,  Güncelleme: 17:06
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Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nin avukatı Afşin Hatipoğlu, "Maskeli iki kişi kasten ve bilerek ayini basmış ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir" dedi.

Santa Maria Kilisesi Avukatı Afşin Hatipoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Saldırının ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devletin tüm yetkililerinden destek mesajları geldiğini söyleyen Hatipoğlu, gelen mesajlar için kilise yönetiminin teşekkürlerini iletti.

Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Ayin sırasında meydana gelen bu vahşi saldırı Katolik cemaati başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derinden üzmüştür. Gerek yurt içi gerek yurt dışı temsilciliklerden kilise yönetimine başsağlığı mesajları iletilmiştir. Süreç çok hassastır. Ayine gelen iki maskeli kişi kasten ve bilerek ayini basmış ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu vahşi ve barbarca saldırıyı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün unsurları hep birlikte araştırmaktadır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz. Tüm millete başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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