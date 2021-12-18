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Kimsesiz çocuklar yararına hayır çarşısı - Son Dakika

Kimsesiz çocuklar yararına hayır çarşısı

18.12.2021 12:41
Kimsesiz çocuklar yararına hayır çarşısı

Erzurum Hedef Kolejinde eğitim-öğretim gören öğrenciler, kimsesiz çocukları unutmadı.

Erzurum Hedef Kolejinde eğitim-öğretim gören öğrenciler, kimsesiz çocukları unutmadı.

Okullarda her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan 'Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası' nedeniyle Hedef Kolej'de hayır çarşısı düzenlendi. Kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen etkinliğe okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler destek verdi. Etkinlik nedeniyle okul süslendi, her sınıf için ayrı stantlar hazırlandı.

Öğrenciler, kimsesiz çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmak için 'Kimsesiz değilsiniz', 'Eller çok olunca yük hafifler', 'Kimse-sizsiniz', 'Gülümsetmek yeter' ve daha birçok sloganı afişlere dönüştürdü.

Velilerin önemli katkıları ile hazırlanan yiyecekleri ailelere, öğretmenlere ve misafirlere satmak için çabalayan öğrencilerin heyecan ve gayreti görülmeye değerdi. Yapılan faaliyet sonrası elde edilen tüm para, kimsesiz çocuklara ulaştırıldı.

Okul müdürü Habip Zengin, "Çocuklarımıza ilk önce paylaşmayı, yardımlaşmayı ve iyi insan olmayı öğretmeliyiz. Bütün gayretimiz 'başarılı iyi insan' yetiştirmek" dedi. - ERZURUM

Kimsesiz çocuklar yararına hayır çarşısı
Kimsesiz çocuklar yararına hayır çarşısı

Yerli Malı, Erzurum, Yatırım, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kimsesiz çocuklar yararına hayır çarşısı - Son Dakika


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