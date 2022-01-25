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Kimsesizlere sıcak yuva ve sıcak aş - Son Dakika

Kimsesizlere sıcak yuva ve sıcak aş

25.01.2022 11:35
Kimsesizlere sıcak yuva ve sıcak aş

Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü DE, dondurucu soğuklarda sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizlere sıcak yuva, sıcak yemek imkanı sunmaya devam ediyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü DE, dondurucu soğuklarda sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizlere sıcak yuva, sıcak yemek imkanı sunmaya devam ediyor.

Belediye, soğuk hava ve kar yağışının başlamasıyla birlikte barınma ihtiyacı olan ve sokakta kalanların yardımına yetişiyor.

Soğuk havalarda vatandaşların mağdur olmaması için talimat veren Başkan Mehmet Kanar'ın, oluşturduğu özel ekip, 24 saat kimsesiz vatandaşları yalnız bırakmayarak sıcak yemek, barınma ve yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, kar kürüme araçlarıyla şehir merkezi ile birlikte bir çok kırsal mahallede karla mücadele etti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ihtiyaç olan bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

Bütün imkanlarıyla seferber olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, ekipleri ilçenin farklı noktalarında yaptıkları çalışmalarla kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların yardımına koşarken, sokak hayvanlarını da unutmayarak düzenli olarak besleme noktalarına yemek bıraktı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten MBelediye Başkanı Mehmet Kanar, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Ayrım yapmadan ben herkesin Belediye başkanıyım. Biz herkes için varız. Mustafakemalpaşa'da yaşayan insanlara sahip çıkacağız. Bize gelen ihbarlar ve tespitlerimiz doğrultusunda çok şükür aç ve açıkta kimse yok. Kovid sebebiyle müşahede sürem devam ediyor, ama çalışmaları ve gelişmeleri arkadaşlarım anlık olarak rapor ediyorlar. Evdeyim, ama takipteyim" dedi. - BURSA

Kimsesizlere sıcak yuva ve sıcak aş
Kimsesizlere sıcak yuva ve sıcak aş
Kimsesizlere sıcak yuva ve sıcak aş
Kimsesizlere sıcak yuva ve sıcak aş
Kimsesizlere sıcak yuva ve sıcak aş

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Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Kanar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kimsesizlere sıcak yuva ve sıcak aş - Son Dakika


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