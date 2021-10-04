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Kınalı eller Pazar yerinde gözleme pişirip satış yaptı - Son Dakika

Kınalı eller Pazar yerinde gözleme pişirip satış yaptı

04.10.2021 10:41
Kınalı eller Pazar yerinde gözleme pişirip satış yaptı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki kadınlar pazar yerinde sac üzerinde gözleme pişirerek satış yaptılar.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki kadınlar pazar yerinde sac üzerinde gözleme pişirerek satış yaptılar.

Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Özdinç, kooperatif bünyesindeki kadınlar tarafından halkın tüm kışlık ihtiyaçlarını organik olarak üretip sattıklarını söyledi.

Başkan Özdinç, " Bu hafta kurulan pazarımızda sac üzerinde pişirdiğimiz sıcak gözlemeleri pazarcı esnafına ve pazara gelen halkımıza satışını gerçekleştirdik. Ayrıca kapalı pazar yerindeki standımızda kuru yufka, turşu, salça, kuru biber, tarhana, ekşi tarhana, bulgur, erişte, kavun ve karpuz satışlarımızı sürdürdük. Bizlere verdikleri desteklerden dolayı Kaymakam Didem Dinç Özay, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kınalı eller Pazar yerinde gözleme pişirip satış yaptı
Kınalı eller Pazar yerinde gözleme pişirip satış yaptı
Kınalı eller Pazar yerinde gözleme pişirip satış yaptı
Kınalı eller Pazar yerinde gözleme pişirip satış yaptı

Kooperatif, Hisarcık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kınalı eller Pazar yerinde gözleme pişirip satış yaptı - Son Dakika


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